Yıldırım düşen petrol boru hattına erken müdahale faciayı önledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde petrol boru hattına yıldırım düşmesi nedeniyle tonlarca ham petrolün sokağa aktığı olayda bölgedeki sarı toprağın siyaha boyandığı görülürken, facianın ekiplerin erken müdahalesi ile önlendiği ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saat 19.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattı delinmiş ve tonlarca ham petrol sokağa akmıştı. Göçkedere Mahallesi'nin boşaltıldığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda iş makinesi ve BOTAŞ ekipleri sevk edilmişti. Saatler süren çalışma ile ekipler petrolün aktığı bölgeyi onarırken, iş makineleri ile de yerleşim yerlerine doğru akan ham petrolün önü kesildi.

Yıldırımın düştüğü bölgeden görüntü

Gündüz çekilen görüntüler, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Yıldırımın düştüğü ve delinen vananın bulunduğu bölge olayın ardından ilk kez görüntülendi. Elektrik direkleri ve vanaların bulunduğu bölgede sarı toprağın akan ham petrol nedeniyle siyaha boyandığı ve çamur deryasına dönüştüğü görüldü.

Elektrik direkleri ve tesislerin de hasar gördüğü olay yerinde çalışan ekipler tespit ve onarım çalışmalarını yürütüyor.

Facia önlendi

Temizlik çalışmalarının sürdüğü Gökçedere Mahallesi'nde inceleme yapan Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, erken müdahale ile ham petrolün Tahtaköprü Barajı'na giden derelere ulaşmadan önünün kesildiğini, büyük bir facianın önlendiğini ifade etti. Yaşanan olayın ardından BOTAŞ ve diğer kurumların harekete geçtiğini vurgulayan Kaymakam Düzgün, "Yıldırım düşmesi sonucu Gökçede'den geçen Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattı delindi. Dışarıya ham petrol aktığı haberi üzerine ise hem BOTAŞ hem de diğer kurumlarımız harekete geçti. İş makinelerimiz ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölge yakınından geçen ve Tahtaköprü Barajı'na ulaşan derelerimiz var. Ham petrol, bu derelere ulaşmadı.Her şey kontrol altında, Yerleşim yerlerine ulaşan ham petrol nedeniyle bazı evler zarar gördü. Halkımızın tüm zararları karşılanacak" diye konuştu.

Öte yandan bölgedeki temizleme çalışmaları sürüyor