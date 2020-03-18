Yıldırım duvarı yıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırımın düştüğü istinat duvarı yıkıldı.

Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün gece istinat duvarının üzerine yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırımın ardından istinat duvarı tuzla buz oldu. Olayın ardından panikle evlerinden çıkan mahalleli, duvarın yıkıldığını gördü. Bir genç ise olayın hemen ardından sosyal medyadan canlı yayın yaparak, takipçilerine yıldırımın düştüğü anı anlattı.

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının önünde park halinde bulunan bir araç hasar gördü.