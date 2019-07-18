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Yıldırım'dan kamudan alacakları bulunanlara "mahsuplaşma" çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, reel sektörün kamudan alacaklarının vergi ve SGK borçları ile mahsuplaşarak ödenmesi çağrısında bulundu.


Devletle iş yapan firmaların uzun süredir alacaklarını tahsil edemedikleri için zorlandıklarını ve bunun da ekonomiye olumsuz yansıdığını dile getiren Tuncay Yıldırım, ekonomide çarkların dönmesi için firmaların vergi ve SGK borçlarını kamudan alacakları ile mahsuplaştıracak bir sistemin getirilmesini önerdi.


Birçok firmanın vergi, SGK ve banka borçları olduğunu belirten Yıldırım, borçların yanında kamudan alacakların da olduğunu, mahsuplaşma yoluna gidilerek bu yükün hafifletilebileceğini ve piyasalara nefes aldırabileceğini söyledi.


Yıldırım, “Başta inşaat ve sağlık olmak üzere birçok sektörde kamunun satın aldığı mal ve hizmetlerden doğan alacaklar var. Ancak devletin bu borçlarını ödemede sıkıntıları var. Firmalar kamuya mal ve hizmet üretirken harcama yapıyor, bunun için de banka kredisi kullanıyor. Alacaklarını zamanında tahsil edemeyince de temerrüde düşüyor, kredibilitesi düşüyor, zarar ediyor. Piyasaların biraz hareketlenmesi ve borç yükünün azaltılabilmesi için firmaların SGK ve vergi borçları bu alacaklardan düşülebilir. Öte yandan KDV alacakları yerine uzun vadeli devlet tahvili de verilebilir” diye konuştu.

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