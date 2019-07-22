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“Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği" son erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından insanoğlunun Ay’a ayak basışının 50.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından insanoğlunun Ay'a ayak basışının 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği'nde kentin tarihi mekanlarında kozmik şölenler izlendi. Gaziantep'in büyüleyici coğrafyası 8 gün boyunca gökyüzü olaylarına şahit oldu.


13-21 Temmuz 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Ay'a yolculuk haftasında 'Yesemek Açık Hava Müzesi'nde Ay'a Yolculuğa Çıkıyoruz' adıyla gerçekleştirilen etkinlikte Ay gözlemi, mitoloji ve gök bilim sunumu yapıldı. Tarihi Rumkale yüzyılın en uzun Ay tutulmasına tanıklık etti. Zeugma antik kentinde binlerce yıllık tarihin izleri arasında takımyıldız öğrenildi, ay ve gezegenler gözlemlendi. Arkeoloji ve astronominin iç içe olduğu etkinlikte mozaikler ve gökyüzünün bilinen hikayeleri anlatıldı.


Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde organize edilen 'Yıldızlara Safari Tutulma Avcıları' adlı seminerde Ege Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren, Ege Üniversitesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynel Tunca ve Tutulma Avcıları Projesi'nin kurucusu Astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir astronomi, arkeoloji, mitoloji ve tarih gibi birçok konuyu değerlendirdi, Astronom Tamer Akın da teleskop gözleminde yer aldı.

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