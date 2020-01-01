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Yılın ilk bebeği ANKA'da gözlerini açtı

Gaziantep’te yeni yılın ilk bebeklerinden birisi de Özel Gaziantep Anka Hastanesinde dünyaya geldi.

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeklerinden birisi de Özel Gaziantep Anka Hastanesinde dünyaya geldi.


Gaziantep'te yeni yılın ilk doğumu Özel Gaziantep Anka Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Demir tarafından gerçekleştirildi. Saat 00.00'da 3 kilo 450 gram ve 49 cm olarak dünyaya gelen erkek bebek büyük sevinç yaşattı. 2020 yılının ilk bebeğine sahip olan Sabriye ve Rıdvan Varol çiftinin mutlulukları görülmeye değerken, çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu. Yılın ilk bebeğini dünyaya getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Demir, "Bebeğimiz 00.00'da dünyaya geldi. Bebeğimiz ve annemizin sağlık durumu iyi. Aileye bebekleri ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.


Bebeğini kucağına alan anne Sabriye Varol ise tarif edilmez bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Anlatılmaz bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Bebeğimiz sağlıklı ve sıhhatli. Yeni yıla evladımı kucağıma alarak girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne bu özel günde bana bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederim” diye konuştu.

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