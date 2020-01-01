Yılın ilk bebeğine sürpriz ziyaretçiler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Davut Gül ile birlikte yeni yılın ilk bebeğini Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ziyaret etti.

Mehmet Tahmazoğlu, yeni yılın ilk bebeğini İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Davut Gül ile birlikte ziyaret ederek bebeğin anne babasını tebrik etti. 2020 yılının ilk bebeği Gaziantep'te Cengiz Gökçek Doğum Hastanesinde 00.00'da doğdu. 3 kilo 500 gram ağırlığında doğan bebeğe annesi Arife ve babası Ramazan Saydan tarafından Perihan Ilgın ismi verildi. Bebeğin ilk ziyaretçileri İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Ziyarette anneye çiçek, yeni yılın ilk bebeği olan Perihan Ilgın'a ise altın hediye edildi.

“Başarılı bir yıl geçirdik”

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 2019 yılında özellikle güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, "Şu ana kadar çok şükür ülkemizin genelinde emniyet ve asayiş bakımından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler bakanlık olarak Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız, güvenlik birimlerimizin amirleri, müdürleri komutanları Türkiye'nin her köşesine dağıldılar. Alınmış olan güvenlik tedbirlerine yerinde de görmek, değerlendirmek hem de görev başında bulunan arkadaşlarımızın yeni yıllarını tebrik etmek için bu kapsamda Gaziantep'e geldim. Valimizle birlikte gerek polisimizin gerek jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Karakolları ve uygulama noktalarımızı ziyaret ettik. Hem arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutladık, son olarak hastaneye gelip bebeğimizi gördük. Gayet sağlıklı, annesine de geçmiş olsun dileklerini ilettik. Sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da gayretleri için teşekkür ediyoruz. 2020 yılının ülkemizi için huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

“Kazasız beleasız bir yıl olsun”

Yeni yılın ilk bebeğine sağlıklı uzun ömürler dileyen Vali Davut Gül, “Gaziantep, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yeni bir yıla giriyor. Yeni yılın ilk bebeğini ve çalışan sağlık arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Gaziantep diğer illerde olduğu gibi huzurlu bir yeni yıla giriyor. Allah bir daha ki yıla kazasız, belasız kavuşmayı nasip etsin. Görev yapan bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Sayın Bakan Yardımcımıza da Gaziantep'e geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayırlı bir evlat olsun”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise ilçede 2019 yılında 19 bin 276 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Şahinbey ilçemizde 2019 yılında 19 bin 276 bebek dünyaya gelirken, 7 bin 707 çiftimizin de nikâhını kıydık. İnşallah 2020 yılında bu sayılar daha da artar. Bu yılın ülkemiz için huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımız için sağlıkla ve mutlulukla geçecek bir yıl olmasını diliyorum. 2020 yılı çok güzel bir yıl olacak. Bu gece de bazı kurumlarımızı ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettik. Bebeğimize sağlıklı bir yaşam diliyor, anne babayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

“Çok teşekkür ederim”

Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen baba Ramazan Saydan da, "Öncelikle bebeğimiz vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Bebeğimizi kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2020 yılının ilk bebeğini İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı AV. Hasan Teke ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti.