Yıllar süren çocuk özlemi ANKA'da sona erdi

Gaziantep'te iki evli çiftin yıllar süren çocuk özlemleri Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde son buldu.

Yıllarca çocuk özlemi yaşayan iki ailenin özlemi Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde son buldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından uygulanan tedavinin olumlu sonuç vermesinin ardından büyük bir sevinçle bebeklerini kucaklarına alan aileler hastaneyi de ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Yıllarca çocuk sahibi olmak isteyen ve uzun yıllar tedavi gören fakat bir sonuç alamayan 27 yaşındaki Zehra Aslan son çare olarak Kıbrıs'a giderek yumurta nakli yaptırması önerildi. Yaptığı araştırmalar sonucunda ANKA Hastanesi'nde gerçekleştirilen tedavi ile çocuk sahibi olanları görünce Doç. Dr. Mustafa Demir'e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu sonrası tedaviye başlandı. Genç kadın tedaviye olumlu yanıt vererek yıllar süren özlemine kavuştu. 9 aylık bir beklemenin ardından da kızı Ela Nur'u kucağına aldı. Beş yıllık evli çift mutluluk olduklarını belirterek, “Şu an hayatımızın en güzel anlarını yaşıyoruz. Umutlarımızın tükendiği anda Doç. Dr. Mustafa Demir bize hem moral verdi hem de uyguladığı tedavi ile en değerli varlığımıza kavuşmamıza vesile oldu. Bu süreçte bizi, evimizdeymişiz gibi hissettiren ANKA Hastanesi'ne teşekkür ederiz” dedi.

Diğer yandan yedi yıldır evli olan ve bebek özlemi yaşayan Kaya çifti de, ANKA Hastanesi'nde uygulanan tedavi ile bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Evliliklerinin ilk yıllarından itibaren çeşitli hastane ve doktorlara başvurarak tedavi gören ancak çocuk sahibi olamayan genç çift, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Kaya çifti, Miraç Buğra adını verdikleri erkek çocukları ile beraber, kendilerinin anne baba olmalarına vesile olan Dr. Demir'i ziyaret ederek, teşekkür etti.