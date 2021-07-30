YKS'de ilk bine giren 8 GKV öğrencisi 10 derece elde etti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, 2021 YKS sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "2021 YKS sonuçlarına göre ilk binde 8 öğrencimiz yer alırken, ilk binde 10 derece elde edildi" dedi.

2021 YKS sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilerin zorlu bir sınavdan başarıyla çıktığını ifade etti.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri 2021 YKS de kitlesel başarılara imza atarak istedikleri üniversiteleri tercih etmeye hak kazandığı kaydeden Tiryaki, "2021 YKS sonuçlarına göre ilk binde 8 öğrencimiz yer alırken ilk binde 10 derece elde edildi. Yine aynı sınavda ilk beş binde 48, ilk on binde 76, ilk on beş binde 99 ve ilk yirmi binde 120 dereceye imza atan öğrencilerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Öğrencilerimiz elde ettikleri bu başarıların ardından tercih sürecine girmişler ve kurumlarımızın uzman rehber öğretmenleri eşliğinde istedikleri üniversiteleri tercih edeceklerdir. Elbette zorlu bir yıl oldu ve zor bir sınav gerçekleştirildi" dedi.

Pandemi çağrısı

2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlataran Tiryaki, tüm veli ve öğrencilere pandemi kurullarına uyması için çağrıda bulundu. Tiryaki, "Bundan sonraki süreçte gönül istiyor ki bütün öğrencilerimiz Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime dönerek eğitim öğretim yaşamlarını okullarında öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirsinler. Bu başarmak zor değil, bütün vatandaşlarımız bu konuda kurallara uyarak pandeminin sonlanmasında üzerlerine düşen görevleri yapmalıdır" diye konuştu.