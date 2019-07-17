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YKS'de SANKO başarısı

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) 2019’da Türkiye genelinde ilk 50’de 4 derece ile Gaziantep’in gururu oldu.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) 2019'da Türkiye genelinde ilk 50'de 4 derece ile Gaziantep'in gururu oldu.


SANKO öğrencileri Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Türkiye 10'unculuğu, yabancı dilde Türkiye 16'ncılığı, eşit ağırlıkta Türkiye 23'üncülüğü, TYT'de Türkiye 31'inciliği ve Türkiye 62'nciliği dereceleri ile büyük bir başarıya imza attı.


SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri YKS'de elde ettikleri Türkiye derecelerine, her yıl yeni dereceler eklemeye devam ediyor.


SANKO Okullları öğrencileri Türkiye genelinde ilk 50'de 4, ilk 100'de 5, ilk 200'de 7, ilk 500'de 10, ilk binde 18, ilk 2 binde 22, ilk 5 binde 38, ilk 10 binde 60 derece elde etti.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin YKS'de sağladığı Türkiye 10'unculuğu, 16'ncılığı, 23'üncülüğü, 31'inciliği ve 62‘nciliği dereceleri ile Gaziantep'in gururu olduklarını söyledi.


Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, böylesine bir başarı hikâyesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve sonsuz güvenleri için tüm velilere teşekkürlerini sundu.

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