YKS'ye girecek adaylara önemli uyarılar

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gireceği YKS için geri sayım başlarken Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, adaylara sınav öncesi ve sınav sırasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Uzman Psikolog Çelik, "Üniversite sınavına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de anne-babalar için zorlu bir süreç başlıyor. Sınav öncesindeki kaygılar, sınav sırasında yaşanan heyecan ve sınav sonrası tercihlerle ilgili karar verme süreci adaylar kadar aileleri de etkiliyor. Aslında bu zorlu süreç bazı önemli noktalara dikkat edilerek daha rahat geçirilebilir" dedi

Üniversite adaylarının bir hedef belirleyip, o hedefe uygun plan yapmalarının ve bu plana sadık kalmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, "Hedef koymak motivasyonu arttırır. Ders çalışma motivasyonu ve yüksek konsantrasyon için hedefe yönelik çalışmak önemlidir. Ancak artık sınav için geri sayım başladı. Adaylar sınav öncesinde mümkünse son üç günü, değilse bir gün öncesini tamamen dinlenmeye ve rahatlamaya ayırmalı. Diğer yandan sınav için gerekli belgeler sınavdan bir gün önce hazırlanmalı. Sınav öncesi geceyi uykusuz geçirmemek gerek. Sınav günü ise abartmadan her zamanki gibi kahvaltı yapılmalı. Sınav başlamadan yarım saat önce sınav yerinde olunmalı. Bunun için de, trafik hesaplanıp erken yola çıkılmalı. Sınavı törene dönüştürmemek için sınav yerine kalabalık gidilmemeli, sadece bir kişinin her ihtimale karşı bulunması yeterli" ifadelerini kullandı.

Sınav sırasında nelere dikkat edilmeli

Uzman Psikoloğu Sümeyra Çelik, adaylara sınav sırasında yapmaları gerekenler hakkında da uyarılarda bulundu. Çelik, "Sınava deneme sınavlarında nasıl başlıyorsanız öyle başlayın. Zorlandığınız sorular arasında 10-15 saniye dinlenip dikkatinizi toplayabilirsiniz. Bu vakit kaybı değil bilakis dikkat dağınıklığından kaynaklı vakit kaybını önleyicidir. Zorlanılan sorularla çok uğraşmak motivasyonunuzu düşürür ve vakit kaybına yol açar. Daha sonra tekrar bakılan soruları farklı bir bakış açısı ile daha iyi anlayabilirsiniz. Bu nedenle acele etmeyin. Sınav süresini sonuna kadar kullanın ve ara sıra saati kontrol etmeyi unutmayın. Zorlandığınız anda yetersizlik hissi yaşamamak için elinizden geleni yaptığınızı kendinize hatırlatın ve devam edin" şeklinde konuştu.

Sınavın önemli ama hayatın en önemli olayı olmadığını hatırlatan Uzman Psikolog Çelik, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler heyecan ve stres içinde gün sayıyor. Gelecekleri için çok kritik olan bu sınav öğrencileri endişelendiriyor. Fakat sınav geleceği şekillendirmek için bir dönemeç sadece. Bu dönemeci kaçırsalar bile ileride başka fırsatlar mutlaka olacaktır. Bu unutulmamalıdır. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilerim" diye konuştu.