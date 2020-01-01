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YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye cevap verdi

Gaziantep’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan bir öğrencinin sosyal medya üzerinden sıcak çikolata talebine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi cevap verdi.

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan bir öğrencinin sosyal medya üzerinden sıcak çikolata talebine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi cevap verdi.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Pakize Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne mesaj atarak, sıcak çikolata talebinde bulundu. Çelik, gönderdiği sosyal medya mesajında, "Sevgili büyükşehir, malum öğrenciyiz. Sınava hazırlanıyoruz. Sarıyer Belediyesi de bunun için öğrencilere kahve dağıtıyormuş, ben de dedim gazi şehrimin belediyesi ne güne duruyor. Adres vereyim sen de bana 2'si 1 arada yolla ne dersin büyükşehir? Bence güzel bir plan yanına da bir parça çikolata fena olmaz" mesajını attı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencinin bu talebine karşılık verildi. Öğrenciyle iletişim kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hazırladığı sıcak çikolata paketlerini öğrencinin Nizip'teki evine gönderdi.


Öğrenci Pakize Çelik, mesajına olumlu yanıt veren Büyükşehir Belediyesi'ne “Aslansın canım belediye" mesajıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

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