YMM odaları Gaziantep'te toplandı

Türkiye'deki tüm Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM) bağlı olduğu, Bölge Odası niteliğindeki 8 YMM Odası başkan ve yöneticileri Gaziantep'te toplandı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep YMM Odaları başkan ve yöneticileri, Gaziantep YMM Odası organizasyonunda Teymur Continental Otel'de bir afraya geldi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı Faruk Gözübüyük'ün katıldığı toplantıyı değerlendiren Gaziantep YMM Odası Başkanı Ali İhsan Kaya, YMM ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının 2019 yılı olağan seçimli genel kurullarının, mayıs ayında yapılacağını anımsattı. Genel kurullar öncesi YMM Odaları değerlendirme toplantısının Gaziantep'te düzenlenmesinden memnun olduklarını belirten Kaya, “Büyük bir uyum içerisinde geçen toplantıda mesleki konular ele alınarak karara bağlandı” diye konuştu.

Kaya, konukların Gaziantep'e gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine de vurgu yaptı.