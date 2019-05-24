Yoğun bakım hemşireliği sertifika programı

Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programı, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. Ceylan Özyılmaz koordinatörlüğünde 3 hafta (120 saat) teorik, 3 hafta (120 saat) pratik olarak gerçekleştirildi.

Program süresince SANKO Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon, Endokrinoloji, Nefroloji, Nöroloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Beslenme ve Diyet Uzmanları ile Ameliyathane ve Sterilizasyon Bölümü, Eczacı, Psikolog, Eğitim Hemşiresi ve Hemşirelik Bölümü'nden eğitimciler, konularıyla ilgili eğitimler verdi.

Eğitimlerin sonunda SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürü Hüseyin Söylemez, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ve eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Sertifika alan 7 katılımcı hemşire yoğun bakımda etik ve yasal durumlar, yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü, sinir sistemi hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, çoklu sistem organları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, temel ve ileri yaşam desteği, yoğun bakımda kapsamlı hasta bakımı, solunum sistemi hastalıkları, transplantasyon, şok ve hemşirelik bakımı, vb. konularda eğitim aldı. Bu sertifikayla hasta bakım gereksinilmelerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip, sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri olarak görevlerini daha profesyonel anlamda devam ettirecekler.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.