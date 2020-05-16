İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Ganidağlı, Korona virüse yakalandı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

Ali Gür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı'nın korona virüs testi pozitif çıktığını söyledi.


Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı hocanın aynı zamanda yoğun bakım sorumlusu olduğunu ve ailesiyle beraber karantinada olduğunu belirtti.


Ali Gür, “Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Öğretim Üyemizden Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Aynı zamanda yoğun bakım sorumlusudur. Genel durumu iyi ve ailesi ile birlikte karantinaya alınarak tedavisi yapılmaktadır. Geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.