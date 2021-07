Yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan Medical Park Gaziantep'te

Bu doğrultuda, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında yatırımlarına hız kesmeden devam eden Medical Park Gaziantep Hastanesi, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan'ı da bünyesine katarak, gücüne güç katmaya devam ediyor. Aydoğan, hasta kabulüne başladı.

1979 yılında dünyaya gelen Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan 2003 yılında Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi'nden mezun oldu. Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını ise 2009 yılında İnönü Üniversitesi'nde tamamladı. Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan İnönü Üniversitesi'nde 2014 yılında “Doçent”, 2020 yılında ise “Profesör” unvanını aldı. 2017 yılında ise İnönü Üniversitesi'nde Yoğun Bakım uzman hekimi olarak çalıştı. 2021 yılında ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ‘'Profesör'' ünvanıyla görev aldı. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Aydoğan, 2013 yılında Amerika'da bulunan Cleveland Clinic'te Algoloji (Ağrı Tedavisi) eğitiminin yanında, 2014 yılında Suudi Arabistan' da Yoğun Bakım Supervizör ünvanıyla çalışmalarda bulundu. Prof. Dr. Aydoğan'ın çok sayıda diploma ve eğitim sertifikası bulunmasına karşın bunlardan en dikkat çekici olanları ise, 2013'te Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması (EDAIC part I) ile TARD-YEK (Board) Sertifikasıdır. Prof. Dr. Aydoğan, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Rejyonal Anestezi Derneği Üyesi, European Society of Anesthesiology, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism Üyesi, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği Üyesidir. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Aydoğan'ın 2015 yılında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından takdim edilen" Ultrason Rehberliğindeki Transvers Abdominal Plane Bloğunun Canlı Karaciğer Vericisindeki Postoperatif Ağrıya Etkisi başlıklı sözlü sunum ödülü mevcuttur. Bunun yanında Prof. Dr. Aydoğan, 2018'de Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin " The Effects of Apocynin on Liver Ischemia - Reperfusion Injury in Rats. isimli sözlü sunumunun da sahibidir. Prof. Dr. Aydoğan'ın uluslararası ve ulusal olmak üzere 73 adet makalesi ve 61 adet bildirisi bulunmaktadır. Bu bilimsel çalışmalar 600'den fazla atıfın da sahibidir. Ayrıca 6 adet kitapta bölüm yazarlığı mevcuttur. Ayrıca iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Prof. Dr. Aydoğan evlidir.