YÖK Başkanı Özvar'dan Rektör Demir'e ziyaret

Dr. Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (GİBTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Demir'e hayırlı olsun dileklerini ileten Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemeler yaptıklarını, YÖK olarak çalışmalarının devam ettiğini söyledi. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından YÖK'ün kararlarına paralel olarak bir takım önlemler aldıklarını ve deprem bölgesine gerekli yardımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

“GİBTÜ'ye desteğe hazırız”

Dr. Erol Özvar, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'i makamında ziyaret ederek Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Özvar, YÖK olarak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Yeni kurulan üniversitelere zaman vermek gerektiğinin altını çizen Özvar, üniversitelerin zamanla gelişmelerini tamamlayacağına ve her üniversitenin bir vizyon ile yolunu bulacağına inandığını kaydetti.

“Kapsamlı ve faydalı müzakere”

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından YÖK'ün kararlarına paralel olarak bir takım önlemler aldıklarını ve deprem bölgesine gerekli yardımları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Demir, GİBTÜ'nün kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar, fiziki alt yapı, akademik kadro, öğretim elemanı ve öğrencilerin elde ettiği başarılar, üniversitenin misyonu, vizyonu ve gelecek perspektifi ile ilgili kapsamlı ve faydalı müzakerelerde bulunuldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın GİBTÜ'ye gerçekleştirdiği ziyarete Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu eşlik etti.