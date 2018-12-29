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Yol kenarında duran kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı

Gaziantep’te seyir halindeki otomobil, yakıtı bitmesi sonucu yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil, yakıtı bitmesi sonucu yol kenarında duran kamyonete çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından, sıkışan yaralıları kurtarmak amacıyla herkes seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cevizli Mahallesi'nden Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 27 ASK 039 plakalı kamyonet, yakıtı bitmesi sonucu yol kenarında durdu. Aynı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ABZ 327 plakalı otomobil, yol kenarındaki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri aldığı kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan 4'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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