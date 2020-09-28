Yolcu otobüsünde 19 kilo esrar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e gelmek üzere olan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek Gece ile yaptıkları çalışmalar sonucunda bir yolcunun çantasında 19 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bagaj sahibi yolcu gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Gece'nin bir yolcunun bagajda bulunan çantasına tepki vermesi üzerine çalışmalar yapan ekipler, çanta içerisinde 19 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili çanta sahibi şüpheli gözaltına alındı.