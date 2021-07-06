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Yolcu servisinin çarptığı adam öldü

Gaziantep’te sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki Cafer Güler dolmuşun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki Cafer Güler dolmuşun çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Gaziantep-Nizip otoyolunda bulunan Orul kavşağında meydana geldi. 73 yaşındaki Cafer güler sabah saatlerinde tarlasına gideceği sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 27 S 6444 plakalı Mercedes marka servis aracı çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 73 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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