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Yolcunun valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te narkotik ekipleri tarafından otobanda durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından otobanda durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otobandaki kontrol noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, bir yolcunun valizinde gizlenmiş halde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler valizin sahibi olan yolcuyu gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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