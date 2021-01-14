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Yoldan çıkan tır ters döndü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan tır yoldan çıkarak, ters döndüGaziantep’ten Nurdağı istikametine seyir eden bir tır, otoyolun 10.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan tır yoldan çıkarak, ters döndü


Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden bir tır, otoyolun 10. kilometresinde yoldan çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, yoldan çıkarak, ters döndü.


Kazadan sürücü yarala almadan kurturulurken, tek şeridi ulaşıma kapanan yol çekici yardımıyla tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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