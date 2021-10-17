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Yoldan çıkan tır vinç yardımıyla çıkarıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan tır, yolu trafiğe kapatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan tır, yolu trafiğe kapatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Ford marka 27 AJR 189 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yan dönerek yol kenarında durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan vinç ile tır yol kenarından kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı.

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