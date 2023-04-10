Yoldan geçenler gördüklerine inanamadı

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, işlek cadde kenarındaki ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde kenarındaki ağaca asılı haldeki genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağaçtaki asılı şahsın 23 yaşındaki Erdem Ç. olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.