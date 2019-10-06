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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya öldü

Gaziantep‘in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.

Yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Nurdağı karayolunda ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Durmuş'a, Ö.B. yönetimindeki 27 TB 909 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Durmuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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