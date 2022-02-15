Yolun karşısına geçerken canından oldu

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Gaziantep - Adıyaman karayolu üzerinde Beykent kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki Ahmed El Mustafa karayolunun karşı tarafına geçmek istedi. Yolda seyir halinde olan Mansur T. kontrolündeki 27 FE 616 plakalı araç, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmed El Mustafa'ya çarptı. Arabanın ön kısmına çarparak yola savrulan El Mustafa, ağır yaralandı. Ağır yaralı El Mustafa'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan El Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren El Mustafa'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlatırken aracın sürücüsü Mansur T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.