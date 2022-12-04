Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sularında Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Hiranur Bayındır'a (10) kamyonet çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hiranur Bayındır sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Küçük Hiranur'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.