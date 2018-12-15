Yöresel Ürün Günleri 4'üncü Kez Sanko Park'ta

Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında, Sanko Park Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen Yöresel Ürün Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen nefis lezzetlerin bir arada toplandığı Yöresel Ürün Günleri, 15-23 Aralık tarihleri arasında her biri gurme olan Gazianteplilerin ilgisine sunuluyor.

Peynirden kayısıya, fındıktan zeytinyağına, peynirden bala, fasulyeden pirince kadar her bölgeden yüzlerce doğal ürünün yer aldığı etkinlik, Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında her gün saat 22.00'a kadar gurmelere lezzetlerini sunacak.

Sanko Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen SANKO Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ta, birbirinden değerli markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.