Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, ana trafodan ilçeye enerji ulaşımını sağlayan yüksek gerilim hatları hava şartlarından ileri gelen kirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan tozların kışın yağan yağmur ile çamurlaşması yalıtımın azalması sebebiyle izolatörler şirkete ait araçla temizleniyor.

En son 12 yıl önce yapıldığı öğrenilen uygulamada, İslahiye ve Nurdağı'nda yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi amacıyla oluşturulan iki ekip önce enerjiyi kesiyor. Enerji kontrol çubuğu ile yapılan kontrolün ardından teknik ekipten onay alınarak, yıkama işlemine geçiliyor.

Her iki ilçede toplam yaklaşık 6 bin yüksek gerilim direğindeki izolatörlerin yıkanması hedefleniyor.