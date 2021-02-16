Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bölgenin dinamosu olacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Uluğ Bey bölgenin sayılı değeri olacak

Gaziantep'teki her sanayicinin ve ihracatçının GAÜN Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki potansiyeli mutlaka görmesi gerektiğini vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Sanayi kuruluşları ve ihracatçılar başta olmak üzere şehrimizin ihtiyaç duyduğu birçok analizi yapabilme kapasitesine sahip Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kapıları herkese açık. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın organizasyonuyla biz ve Büyükşehir Belediyesi ile sanayicilerimizin vereceği desteklerle bölgede kendi alanında sayılı değerlerden birisi olacak” dedi.

Bölgenin gelişmesine katkı sağlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden övgüyle bahsederek şunları söyledi: “Yüksek ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yapan bu merkez, bölgenin sanayi ve endüstrisinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Biz bölgenin Hindistan'ı olmak istiyoruz. Kat sayıyı yükselterek çocuklarımıza yeni fırsat ve imkânlar oluşturursak bölgede Silikon Vadisi kurarız. Eğitimi tamamlayan öğrencilerimize yeni iş sahaları yaratmamız lazım. Dijitalleşme ve ülke ekonomisi üzerine daha çok çalışıp bir model ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

GAÜN Uluğ Bey'le üniversite sanayi işbirliği daha da güçlenecek

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, yüksek teknoloji alanında çalışmalar yaptığını ve bölge sanayisinin gelişimine katkı sağladığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, merkezin yüksek teknoloji altyapısı sayesinde test, ölçüm, analiz ve eğitim hizmetleri sunduğunu ve lisansüstü araştırmacıların çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “Üniversite-Sanayi işbirliklerini güçlendirerek katma değeri yüksek ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayarak ülke ekonomisini daha ileri seviyelere taşımak asli görevlerimiz arasındadır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi sahip olduğu altyapı, ileri teknoloji laboratuvar olanakları ve hizmet verilen alanlarda yetişmiş uzmanları ile Türkiye'de ve bölgede etkin rol oynamak için kendini sürekli geliştirme ve yenileme anlayışını benimsemektedir” ifadelerini kullandı.

Merkezin tanıtımını yapacağız

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi işleyişiyle ilgi tanıtımlar hazırladıklarını belirterek şunları söyledi: “Buradaki tüm cihazların kimliklerini ve fonksiyonlarını anlatan kitapçıklar bastıracağız. Sanayici ve ihracatçılarla bir araya gelip üniversitemizde böyle bir yapının var olduğunu aktaracağız. Bunların yanında web sitemizde ayrıntılı bir şekilde yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgenin en iyi merkezi

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bayram ise, “Uluğ bey İleri Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi şuan şehir ve bölgedeki en ileri cihazların bir araya getirilmiş merkezi durumundadır. Genel olarak ulaşılması oldukça maliyetli ama bir o kadar da önemli cihazlar bu merkez sayesinde sanayi kurumlarına, üniversitelere, araştırmacılara, AR-GE kurumlarına ve bilim insanlarına sunulmuş durumdadır. Merkezde yer alan ileri teknoloji cihazlar, kimya, malzeme, plastik, tekstil, gıda, inşaat, mekanik, ürün geliştirme, tersine mühendislik, tasarım, tıp, sağlık bilimleri, diş ve ilaç sektörü gibi pek çok alana hitap edebilecek cihazlardır. Özellikle, ortak kullanıma yönelik olarak isteyen kurum, sanayici, araştırmacıya açık olan merkez ayrıca yeni bir iş modeli ile de sanayi ve araştırmacılara daha yakın olarak organize edilmeye de başlandı. Bu merkez özellikle yenilikçi ve AR-GE derinliği olan katma değeri yüksek ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi için çok önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.