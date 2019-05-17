Yüksekokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "Güvenli İnternet Kullanımı" konferansı düzenlendi.

Toplumda güvenli internet kullanımına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen konferans, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Destek Şubesi Polis Memuru Turgay Bahar tarafından verildi. Islahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan konferans; İslahiye Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, yararları ve riskleri hakkında bilgi veren Turgay Bahar, “Ülkemiz internet kullanımında dünyayla entegre olmuş durumunda. İnternet özellikle çocuklar ve gençler tarafından kullanılıyor. Bu teknolojinin daha yararlı nasıl kullanılabileceği ve kendimizi nasıl koruyabileceğimiz hususları dünyada tartışılan bir sorun” dedi.

Sosyal medya hakkında da bilgiler aktaran Turgay Bahar, sosyal medyayı kullanırken toplumsal hayatı ve sosyal güvenliği tehlikeye sokacak yaklaşımlardan kaçınmak gerektiğini belirterek, “Medyanın bilinçsiz kullanımı sonucu pek çok olumsuz söylem hızla yayılıyor. Bilgi, belge, haber ve görüntüleri doğrulanmadan yayınlanmamalı ve paylaşılmamalı. Anlık duygulardan ziyade herkesin inancına, diline, kültürüne saygılı olunmalı ve olumsuz bir sonucun mutlaka yazanı bulacağını, paylaşılan bir bilgi, belge ve resmin saniyeler içinde milyonlarca kişi tarafından görüldüğü için paylaşımlarda çok dikkatli olunmasını ve kesinlikle hakaret, tehdit ve küfürlü paylaşımlar yerine, insanca paylaşımların yanı sıra kişisel bilgiler asla paylaşılmamalı” diye konuştu.

Islahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci yapılan etkinliğin öğrenciler açısından çok yararlı olduğunu belirterek etkinliği koordine eden Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan'a ve konuşmacıya teşekkür etti. Konferansın sonunda dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Turgay Bahar'a, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü adına Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.