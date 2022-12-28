Yüksekokul öğrencilerine pazarlama ve reklam semineri

Gaziantep Üniversitesi İslâhiye Meslek Yüksekokulu'nde üniversite öğrencilerine "Pazarlama ve Reklam" konulu seminer verildi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu tarafından verilen seminere, yüksekokul lojistik yönetimi, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi programı öğrencilerinin yanı sıra, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Kankaya, Öğr. Gör. Bilal Erdoğan, Yüksekokul Sekreteri Bayram Çakmak, Dr. Ahmet Enes Sağın ve diğer yüksekokul personelleri katıldı. Öğr. Gör. Bilal Erdoğan tarafından organize edilen seminerde Özkoyuncu tarafından modern pazarlama ve reklam teknikleri anlatıldı. Nazmi Özkoyuncu müşteri odaklı çalışmaların zorunluluklarına dikkat çekerek, "İşletmelerde pazarlama stratejilerinde bir yarış ve kalite var. Yavaş giden kaybeder, bu nedenle kişilerin, şirketlerin pazarlama ve reklam konusunda kendilerini yenilemeleri ve müşteri odaklı çalışmalar yapmaları zorunlu ve gereklidir" dedi.

Reklam ve mecraları hakkında açıklamalarda bulunan Özkoyuncu, reklamın yararlarını anlatarak Dolphin Ajans tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası reklam filmlerinin hikayesini ve sonuçlarını anlattı. Özkoyuncu, öğrencilere alanlarında ihtisaslaşmalarını, çok okumuları gerektiğini, halkla ilişkilere önem vermelerini ve küreselleşen dünyada dijitalleşmeyi çok iyi anlamaları gerektiğini belirterek, öğrencilerden mutlaka e-ticareti öğrenmelerini istedi.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve oldukça keyifli bir ortamda geçen seminerde öğrenciler merak ettikleri konular hakkında Özkoyuncu'ya sorular yönelttiler. Seminer sonunda Nazmi Özkoyuncu'ya Yüksekokul Müdürü adına Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Kankaya tarafından teşekkür belgesi ile Pazarlama Dersi Hocası Öğr. Gör. Bilal Erdoğan tarafından da hediye verildi. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Filiz Çopuroğlu ise seminer hakkında bilgi vererek, "Öğrencilerimize teorik bilgilerin yanı sıra, sahada uzman konuklar davet ederek sahanın tanıtılması ve sahada uygulanan pratik bilgileri de onlara sunmaya çalışıyoruz. Yüksekokulumuzda böyle güzel seminerler devam edecektir. Seminere katkı sağlayan Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu'ya ve Öğr. Gör. Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi.