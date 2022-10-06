İhlas Haber Ajansı

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Yurt dışına kaçak göçmen gönderen şahıs yakalandı

Gaziantep’te, yurt dışına illegal yollarla para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, yurt dışına illegal yollarla para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, M.U. isimli şüpheli şahsın yurt dışına illegal yollarla para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edildi. M.U. yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet başkasının adına düzenlenmiş pasaport ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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