Yutulabilir mide balonu ile zayıflayın

Dr. Selçuk Arslan yutulabilir mide balonu yöntemi ile ile cerrahi operasyon gerekmeden zayıflanabileceğini ifade etti.

Op. Dr. Selçuk Arslan, yutulabilir mide balonunun ameliyat ve endoskopik işlem gerektirmeden sadece kapsülün bir bardak su ile yutulmasıyla yapılan bir zayıflama yöntemi olduğunu hatırlatarak, Gaziantep'te de yöntemin başarı ile uygulandığını ifade etti.

Yutulabilir mide balonu tedavisi

Yöntem ile ilgili bilgi veren Dr. Arslan, "Midenin hacmini doldurarak, mideden salınan açlık hormonunu azaltarak, mekanik olarak da yemeklerin midede dolduracağı yeri mide girişinde doldurarak tokluk hissi verir. Güvenli ve risk düzeyi düşük olan balon, işlevini tamamladıktan 4 ay sonra vücut dışına kendiliğinden atılabiliyor. Yutulabilir mide balonu uygulaması, su yardımıyla bir kapsülün yutulması esasına dayanır. Hastamıza su ile ucunda ince bir kablo olan bir kapsülü yutturuyoruz. Kablodan mide balonunu sıvı ile doldurarak şişiriyoruz. Akabinde kabloyu çekerek koparıyoruz. İşlem bitiyor. Hastalarda bazen ya balonu yutamazsam gibi bir endişe olabilmektedir. Ancak çok iyi bilinmelidir ki hastaların çok büyük bir kısmı bu balonu zorlanmadan yutabilmektedir. Üstelik bu uygulama bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor" dedi.

Yutulabilir mide balonu ile kilo kaybı

Yutulabilir mide balonu sayesinde 4 ayda 20-25 kilo verebileceğini de anlatan Arslan, "Hastanemizde bu işlem başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bana gelen bir hasta 99 kilo idi. Yutulabilir mide balonu sayesinde 38 kilo verdi. Kilo vermek bir nevi de hastanın uyumuyla doğru orantılıdır. Mide balonu midenizi dolduruyor, siz de yiyemiyorsunuz. Böylelikle diyetinizi daha uyumlu ve konforlu yaparak zayıflamış oluyorsunuz. Yutulabilir mide balonu midede 4 ay kalıyor. 4 ay sonra doğal yollarla yani dışkıyla mideden atılıyor. 3 aydan önce atılırsa tekrar yenisi uygulanıyor. Oldukça ince üretilmiş balonun vücuttan atılması çoğu kişi tarafından hissedilmez" şeklinde konuştu.

Yutulabilir balonun avantajları

Selçuk Arslan, yutulabilir mide balonu tedavisinin avantajlı ve konforlu bir uygulama olduğunu belirterek, "Endoskopik değildir. Anestezi uygulanmaz.10 dakikalık bir işlemdir. Tekrar balonu endoskopik olarak çıkarma işlemi yapılmaz. Kişi işlem sonrası hemen rahatlıkla sosyal hayatına dönebilir. Endoskopik mide balonuna göre yan etkileri çok azdır. Bu yan etkiler; mide krampları, mide ağrıları, öğürme hissi, bulantı, kusma diyebiliriz. Yutulabilir mide balonu uygulayıp ta yan etki yaşayan hiçbir hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

"Balon çıkarılınca kilo alımı başlamaz"

Aslan, yutulabilir mide balonu çıkarıldıktan sonra da kilo alımının önlendiğini ifade ederek, "Yutulabilir mide balonunun amacı sadece kilo kaybı sağlamak değil aynı zamanda balonun yerleştirildiği ilk günden itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığının balon yokken de devam ettirilebilmesini sağlamaktır. Böylelikle mevcut kilonun korunması sağlanmakta ve geri kilo alımını önlemektir. Yutulabilir mide balonunun sonuçlarından çok memnunuz. Zayıflamaya yardımcı yeni bir yöntemdir. Özel Hatem Hastanesi'nde başarıyla uygulanmaktadır" diye konuştu.