Yüzlerce çocuk şenlikte buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ‘Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen şenlikteki çocuklarla buluştu. Yüzlerce çocuğa etkinliklerde eşlik eden Başkan Fadıloğlu, “Biz, Şehitkamil olarak büyük bir aileyiz. Amacımız; daha sağlıklı, daha zinde bir gençlik yetiştirebilmek. Amacımız; çocuklarımızın akademik başarılarının yanında sportif başarılarını da ön plana çıkarabilmek” dedi.

Merveşehir Stadyumu'nda düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, yaklaşık 500 öğrenci, öğretmenler ve veliler katıldılar. Sadece 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 30 binin üzerinde öğrenciyi sportif etkinliklerde buluşturduklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kendilerine bağlı stadyumların, yüzme havuzlarının, kapalı spor salonlarının, spor merkezlerinin, gençlik kamplarının aralıksız hizmet verdiğini vurguladı. Hizmetlerinin hem ilçe merkezindeki hem de kırsal bölgede bulunan mahallelerdeki öğrencileri kapsadığını dile getiren Başkan Fadıloğlu, ‘Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi çerçevesinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Beceri koordinasyon parkuru, geleneksel çocuk oyunları, yüz boyama ve parmak boyası etkinliği, tişört tasarımı etkinliği, grup dinamiği oyunları, eğitsel oyunlar, branşa özgü yetenek taramaları, duyusal-işitsel testler, refleks oyunları ve akıl-zeka oyunları etkinliklerine çocuklara eşlik eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Amacımız daha sağlıklı, daha zinde bir gençlik yetiştirebilmek"

Programda katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Her türlü imkan, memleketimizin evladının emrinde. Bu tür etkinlikleri biz belediye olarak bir başımıza yapmamız mümkün değil. İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz, beden eğitimi spor yüksekokulundan alınan desteklerle şu anda çocuklarımızı emanet ettiğimiz hocalarımızın vermiş olduğu desteklerle amacımız; daha sağlıklı, daha zinde bir gençlik yetiştirebilmek. Evet, çocuklarımızın eğitimi, bizim için önemli ama bir o kadar sanat, sportif ve kültürel etkinlikleri de en az dersleri kadar önemli. Şu ana kadar tüm ekip arkadaşlarımız önce tüm köy okullarında bu etkinlikleri gerçekleştirdi. Mevcut sistem içerisinde şehir merkezindeki okullarımıza da belirli aralıklarla bu etkinlikleri götürüyoruz. Başta söylediğim gibi amacımız; çocuklarımızın akademik başarılarının yanında sportif başarılarını da ön plana çıkarabilmek. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de bütün çocuklarımızın sportif olarak hangi branşlarda kendilerini yetkin görüyorlarsa hangi branşta başarılılarsa o branşlarda alıp yukarıya taşıyabilmek. Bugün bu sahanın içerisinde akıl zeka oyunlarında, satrançta görmüş olduğumuz çocukların içerisinden çıkan 11 yavrumuz, şu anda Milli Takım'da. Yine sportif faaliyetlerin içerisinden çıkan yüzücü sporcularımızdan dünya şampiyonları çıktı. Bizim için önemli olan götürüp dünyadaki olan etkinliklerde İstiklal Marşı'nı okutup ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmesi. Biz, Şehitkamil olarak büyük bir aileyiz. Böyle büyük bir ailenin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı hem Bünyamin Bey'e hem milli eğitim camiasına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

"Minik yüreklerinde bir sıcaklık olmaya talibiz"

Programda konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Sevgili annelerimiz, annelerimizin göz bebeği, sevgili çocuklarımız. 23 Nisan programına hoş geldiniz. Evet, bu bayram içimiz biraz buruk. Üzgünüz. Fakat bizi bu üzüntümüzden çıkaracak olan umudumuz, çocuklarımız var. İnşallah, 23 Nisan programları sebebiyle hazırlanan bu programlarda çocukların yüzlerinde bir tebessüm, minik yüreklerinde bir sıcaklık olmaya talibiz. Bu vesileyle 23 Nisan programını bizlere hazırlayan, bütün imkanlarını seferber eden bütün çalışanlarıyla çocuklarımızın, velilerimizin yanında olan saygıdeğer Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Az önce çocuklarımızın eğlendikleri, öğrendikleri alanları gezdik. Muhteşem. Çok heyecanlılar. Sizlerin canları bizlere emanet. Ben gördüm ki bu emanetler emin ellerde. Ben tekrar bütün bu güzel organizasyonun hazırlanmasında, çocuklara sunulmasında, yüzlerinde oluşturulan tebessüm için bütün belediye çalışanlarımıza saygıdeğer Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.