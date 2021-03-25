Yüzme branşı tarihinde bir ilk

97'lik derecesiyle Balkan Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) planlı faaliyet programında yer alan ve İstanbul Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Türkiye Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakaları, 22 farklı şehirden 72 spor kulübünün katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda, 394 lisanslı sporcu kulaç atarken; Gaziantep'i, Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında organizasyona hazırlanan 4 sporcu temsil etti. Organizasyon süresi boyunca 50 metre kurbağalama disiplininde 28.97'lik derecesiyle Gençler Kategorisi'nde ve 100 metre kurbağalama disiplininde 01.04.11'lik derecesiyle Gençler Kategorisi'nde Türkiye 1.'si olan rekortmen sporcu Kaan Kara, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi yüzme branşı tarihinde bir ilki de gerçekleştirerek Balkan Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

"Bu gurur Alleben ailemizin"

Organizasyonda gösterdiği performansla bir kez daha Milli Takım'a seçilmenin haklı gururunu yaşayan yeşil-siyahlı sporcu Kaan Kara, elde ettiği başarının büyük bir ailenin ve güçlü bir ekibinin ürünü olduğunu söyledi. Kara, “Gaziantep'i ve bölgemizi düzenlenen organizasyonda en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında Milli Takım kadrosunda yer alacak olmam büyük bir gurur ve bu gurur tüm Alleben ailemizin, tüm Şehitkamil Belediyesi ailesinin. Benim ve takım arkadaşlarımın elde ettiği tüm başarılar; büyük bir ailenin, güçlü bir ekibin ürünü. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanacağım. Alleben Yüzme Havuzunda kulvarları paylaştığım minik sporcuların da ilerleyen yıllarda büyük başarılar elde edeceğine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ben, bizden önceki jenerasyonu örnek alarak kendimi motive ettim. İnşallah ben de bir alt jenerasyonda performans sergileyen sporcu kardeşlerime örnek olacağım” diye konuştu.