Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri Nihat Hatipoğlu

Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin en güvendiği isimleri arasında yer aldı. Eserleriyle son günlerde Z Kuşağı'nın ilgisini çeken Hatipoğlu, güvenilen ünlülerden biri oldu.

25-35 yaş gurubu en güvenilir ünlü olarak Hatipoğlu'nu seçti. Bir ilahiyatçının bütün ünlüleri geride bırakarak güven duyulan listesinde yer alması sevinçle karşılandı.

MediaCat ile Ipsos araştırma şirketleri, her gün ekranlarda görmeye alıştığımız ünlülere ne kadar güvendiğimizi araştırdı. Yapılan araştırmayı "Celebrity Güven Endeksi 2021" raporu ile yayımlayan araştırmacılar, Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri açıkladı. Gaziantep'ten de bir isim listeye girdi.

Hatipoğlu, güvenilir ünlülerden

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Türkiye'nin güvenilir ünlü isimleri arasında yer aldı. Ekim ayında bin tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında, katılımcıların yüzde 35.1'i Nihat Hatipolu'nu güvenilir ünlülerden biri olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Gaziantep'ten listeye giren ilk isim oldu. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı ve milyonlar tarafından izlenen programlara imza atan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kente de büyük bir gurur yaşattı.

Google'ın en çok aranan ismi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2020 yılında da en çok aranan isim olmuştu. Hatipoğlu isimler kategorisinde en çok arananlar arasında yer bulmuş ve 10. sırada yer almıştı.