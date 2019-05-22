Zabıta, denetimlerde kendi tesislerini de denetliyor

Esnaf denetimlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen işletmeleri hijyen, fiyat etiketi, işgal ve binaların fiziksel durumlarını denetleyen ekipler; eksiklik tespit ettikleri işletme sahiplerine çeşitli idari para cezası uyguluyor. Denetlemeye, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı, Çevre Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Gazibel A.Ş'den personeller katılıyor. Kentte gıda üreten ve satan işletmelere yönelik denetleme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Zabıta Daire Başkan Vekili Cafer Yılmaz, “Halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için yıl boyu denetim gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi yalnızca özel sektörde faaliyet gösteren firmalara düzenlemiyoruz. Belediyemiz tarafından kiralama yöntemi ile tahsis edilen yerleri ve belediyemizce işletilen yerleri de denetliyoruz. Denetimlerimiz de hijyen, kalite, fiyatlar ön plana çıkıyor” dedi. Denetimlerde mekânsal uygunluğu da göz ardı etmediklerini belirten Yılmaz, “Kent genelinde faaliyet gösteren ve belediyemiz tarafından kiralanan yerlerin iş yeri ruhsatı, fiyat etiketi, fiyat listesi ve son kullanma tarihlerine yönelik yasa ve yönetmelikler doğrultusunda düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara; sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla yasa ve yönetmeliklere uymayan işletmeleri Alo 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini isteyen Yılmaz, yasa ve yönetmenliklere uymayanlara gerekli incelemelerin ardından yasal işlemler yapılacağını hatırlattı.