Zabıta ekipleri kurban bayramı öncesi denetimlere aralıksız devam ediyor

Kurban Bayramı'nın son günlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yılda mevcut denetim ve kontrollerini arttırdı. Şehrin belirlenen kurban satış yerlerinde ve özellikle Çaybaşı Besi Organize Sanayi Bölgesinde halkın kurbanlıklarını güvenle alabilmeleri için denetimler ve bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek. Kurban satış yerleri dışında kurallara aykırı olarak kaçak yapılan satışlara engel olan zabıta ekipleri; haksız rekabetin, kupesiz, menşei belli olmayan kurban satışının da önüne geçecek.

"Nöbetçi ekiplerimiz sivil ve resmi olarak görev yapacak"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım bayram öncesi ve süresince halkın huzur ve sükunet içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak; bütün çalışmalarımızın yanı sıra Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince halkımızın aldatılmaksızın huzur ve sükûnet içerisinde bir bayram geçirebilmesi önceliğimiz olup gerek satış yerleri ile ilgili gerekse kesim yerleri ile ilgili hijyen ve düzen konusunda hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalara devam etmektedir. Bayram süresince de kesim yerleri ile ilgili belirtilen alanlar dışında kesim yapılmaması için önleyici ve koruyucu tedbirlerimiz alınmış olup nöbetçi ekiplerimiz sivil ve resmi olarak görev yapacaklardır” dedi.

“Vatandaşlar “alo 153 ihbar hattı”nı arayarak zabıta ekiplerine ulaşabilecek”

Vatandaşların şüphe duydukları durumlarda zabıta ekiplerine ulaşabileceğini belirten Başkan Yalım, “Özellikle vatandaşın aldatılmaması ve mağduriyet yaşamaması için kurban satış noktalarında tartı aletlerinin uzman ekiplerimizce denetimleri yapılmakta. Herhangi bir vatandaş mağduriyetine mahal vermemek için sivil resmi ekipler kontrole devam etmektedir. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın belediyemiz GİKOM (Gaziantep İletişim ve koordinasyon Merkezi) ve 153 ihbar hattı üzerinden talep ve şikayetlerini iletmeleri önem arz etmektedir. Bu vesileyle halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.