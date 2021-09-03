İhlas Haber Ajansı

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Zabıta ekipleri, vatandaşlara karanfil armağan etti

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren zabıta ekipleri, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşa karanfil dağıttı.

Zabıta ekiplerinden karanfillerini alan vatandaşlar, ekiplerin Zabıta Haftası'nı kutladı.


Şehitkamil Belediyesine bağlı kamu düzenini sağlayan zabıta ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında vatandaşa karanfil armağan etti. Zabıta ekiplerinden karanfillerini alan vatandaşlar, ekiplerin Zabıta Haftasını kutladı. Karanfil dağıtımından dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, Şehitkamil Belediyesine ve zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

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