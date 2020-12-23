Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı:2 yaralı

Gaziantep'te mobil zabıta ekipleri, uyardığı kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan 2 zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı ve 100 No'lu Cadde üzerinde rutin devriye görevini yürüten motosikletli mobil zabıta ekipleri, yol kenarında plakaları sökülmüş vaziyette bulunan araçta canlı hayvan satışı yapan şahısları bölgeden uzaklaştırmak istedi. Ekiplerin sözlü uyarısı üzerine şahıslar bindikleri aracı zabıta memurlarının üzerine sürdü. Yaptıkları manevralarla araçlı saldırıdan kurtulan ekipler, bölgeden uzaklaştı. Zabıtaları takip ettikleri ileri sürülen şahıslar Abdulkadir Konukoğlu bulvarı üzeri Kırsal Terminal önünde motorize ekibin önünü kesti. Araçtan inen ve 6-7 kişi oldukları ileri sürülen saldırganlar sopa ve bıçaklarla görevli iki zabıta memuruna saldırdı. Zabıta memurları A.S. ve M.U. saldırıda yaralanırken, ambulans ile Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şahıslar hakkında devlet memurlarına görevleri başında mukavemet ve fiziki taarruz, görevi yaptırmamak ve yaptırmamakta direnmek suçlarından şikayetçi olunduğu ve adli mercilerce soruşturma başlatıldığı belirtildi.