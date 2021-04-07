Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti

Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş ve üretim sorunu olan 6 bin 287 adet gıda ürününe el koyarak imha etti.

"Halkımızın sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 287 çeşit ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Bu ürünlerin bir kısmında üretim sıkıntısı bulunuyor. Şahinbey Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde 220 bin iş yeri denetledik. Bu yılda denetimlerimizi halkımızın sağlığı ve huzuru için sürdüreceğiz” dedi.