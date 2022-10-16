“Zaman Sızlar” temalı resim sergisine yoğun ilgi

Birsen Çeken'in, SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı ve yaşamın zorluklarının yanı sıra, pandemi sürecini tuvaline yansıttığı “Zaman-Sızlar” temalı 31'inci kişisel resim sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Prof. Birsen Çeken'in, 30 Eylül'de açtığı ve 31 eserini sanatseverlerle ilk kez buluşturduğu sergide, şehirlerde yaşayan insan kalabalığı ve yakın tarihteki buhranlı dönemin insan üzerindeki sarsıcı etkilerini anlatan eserler yer alıyor. Büyükşehirlerde insanların yan yana yaşamalarına rağmen aralarındaki derin uçurumun getirdiği zorunlulukların belleklerde çok taze olduğuna dikkat çeken Prof. Çeken, sergisindeki eserlerini, “Resimlerimde geçmişin ve yakın zamanda yaşanan acıların izlerini görüyoruz. Karadeniz yöresinden yayla insanını akrabalarımın yaylada virüssüz ortamda, doğada çalışmalarına devam ettiklerini gösterdim” sözleriyle değerlendiriyor.

Gaziantepli sanatseverlerin sergi açılışına ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Çeken, “Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıyı Gaziantep'e davet ederek sanatçıların ve eşsiz eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayan SANKO, sanattan ve sanatçıdan desteğini esirgemiyor. SANKO Ailesi'ne ve zaman ayırıp sergiyi ziyaret eden sanatseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Çeken'in 30 Eylül'de SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı “Zaman-Sızlar” temalı kişisel resim sergisi, 21 Ekim 2022'ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Rize-Çamlıhemşin'de 1962 yılında doğan Prof. Çeken, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı'ndan mezun oldu, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sanatta Yeterlik derecesini aldı.

1996-2002 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde, 2002-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Çeken, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'ne Doçent olarak atandı. 2017 yılında Profesörlük unvanını alan sanatçı halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası 31 farklı kişisel sergi açan, 500'e yakın ulusal ve uluslararası karma sergiye katılan sanatçının yurt dışında önemli müzelere eserleri kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası birçok özel ve resmi kurumda eserleri koleksiyonlarda yer almıştır.

Adana Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenleyen Prof. Çeken, 2016'da Ahmet Yesevi Türk Eğitiminde Başarı ödülü, 2018 yılında Dede Korkut Türk Sanatına Hizmet Ödülü, 2020 yılında Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü, 2021-2022 yıllarında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Sanat Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Sanatçı, eserlerinde çoğunlukla akrilik ve suluboya kullanmakla birlikte zaman zaman karışık teknik de kullanmaktadır. Kullandığı tekniklerle soyutlamaların ardında geçmişe göndermeler yaparak farklı sanat eserlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu göndermeler bazen geometrik biçimler içinde yer almakta, maviler, turkuazlar, yeşiller karanlık zeminlerde kendini göstermektedir. Prof. Çeken, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği sanatçısı ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı yönetim kurulu üyesidir.