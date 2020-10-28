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Zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep’e uyuşturucu madde sevkıyatı yapan 2 araç polisler tarafından durduruldu.

Gaziantep'e uyuşturucu madde sevkıyatı yapan 2 araç polisler tarafından durduruldu. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, narkotik-dedektör köpekler sayesinde 2 kilogram metamfetamin ve 30 gram esrar maddesi ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e uyuşturucu sevkıyatı yapan 2 aracı takibe aldı. 2 araç batı otobanından şehre giriş yapmak üzereyken durduruldu. Araç içerisinde narkotik-dedektör köpeklerle inceleme yapan ekipler, 2 kilogram metamfetamin ve 30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.

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