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Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Nurdağı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik adım adım iz süren narkotik timleri, zehir tacirlerini şafak operasyonuyla adreslerinde kıskıvrak yakaladı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, çevre illerden getirerek Gaziantep ve Nurdağı'nda esrar ve bonzai maddesi satıcılığı yaptığı tespit edilen H.M.S., E.Ç., G.K. Nurdağı merkezdeki ikametlerinde, A.K. ve Ş.Y. ise Gaziantep'teki adreslerinde yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerden A.K. ve Ş.Y. ‘nin ikametinde yapılan aramada 5,72 gram esrar, 2,60 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 39 gram ham madde ele geçirildi. Nurdağı Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık soruşturmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 kişi mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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