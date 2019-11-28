SANKO Okulları, Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda lise kategorisinde yarı finali geçerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye Zekâ Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl ilkini düzenlediği ‘Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda lise kategorisinde yarı finali geçerek Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdi.

Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazanmaları amacıyla düzenlenen şampiyonanın ilk sınavı online olarak yapıldı.

İlk sınavı geçen öğrencilerin katılma hakkı kazandığı ikinci aşama olan bölge finali ise yazılı sınav olarak düzenlendi.

Berkay Dobooğlu, Enes Batık ve Yiğit Alp Orhan'ın oluşturduğu SANKO Okulları takımı ikinci aşama sınavını bölge ikincisi olarak geçerek Türkiye finaline kalmayı başardı. SANKO Okulları öğrencileri, 21 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finalinde yarışacak.

Öğrencilerinin ‘Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda finale kalmasından gurur duyduğunu belirten SANKO Okulları Liseler Müdürü Uğur Topuz, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak Türkiye finalinde başarılar diledi.