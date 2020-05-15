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Zeytin bahçesinde ceset bulundu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde zeytin bahçesinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde zeytin bahçesinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.


Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mutlu Y.'ye ait olduğu belirlendi. İlk incelemelerde şahsın kafasında mermi izi bulunurken kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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