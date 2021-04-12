Zeytinyağı üretiminde önemli adım

Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” kapsamında İzmir ve çevre illerinde incelemelerde bulunuldu.

Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odası ortaklığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkâmil Ziraat Odası ve Şahinbey Ziraat Odası iştirakiyle sürdürülen “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” için İzmir'i ve çevre illerini ziyaret eden Gaziantep heyeti, inceleme gezisi kapsamında Öncü Zeytin, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köstem Zeytinyağı Müzesi, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Olivos - Korkut Sabunları, Nermin Hanım Zeytinliği ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnceleme heyetinde Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Ziraat Odası ve Şehitkâmil Ziraat Odasından temsilciler yer aldı.

"Zeytinimiz hak ettiği değeri bulacak"

Heyet adına inceleme ziyareti değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Hayata geçirdiğimiz bu projeyle birlikte bereketin, sağlığın ve barışın simgesi zeytinimiz hak ettiği değeri bulacak"dedi. Yıldırım değerlendirmesinde, "Zeytin ve zeytinyağı sektörü şehrimiz için son derece önemli. Elimizde çok büyük bir değer var fakat bu değeri katma değerli ürüne dönüştüremiyoruz. Bu projede amacımız dünyanın en verimli zeytin türlerinden olan yerel türlerimizin kalitesini ve verimliliğini artırmak. Bu kapsamda Türkiye'deki başarılı örnekleri görmek üzere İzmir, Manisa ve Balıkesir'e yönelik bir inceleme gezisi gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerde heyetimiz de gördü ki üretimden ziyade verimlilik, kalite, kooperatifleşme ve bir marka yaratma son derece önem arz ediyor. Öte yandan Gaziantep'te litresi 20-25 liraya satılan zeytinyağı Ege bölgesinde soğuk sıkım tekniği, verimli ve kaliteli üretim, markalaşma ve pazarlama stratejileriyle litresi 75-100 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Kooperatifimiz sektöre örnek olacak"

Yapılan incelemelerde kooperatifleşmenin ve markalaşmanın önemini bir kez daha deneyimlendiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Umut ediyoruz ki kurumlarımızla yaptığımız iş birliği neticesinde yakın zamanda kuracağımız kooperatif de sektör için bir örnek teşkil edecektir. Kooperatif ortaklarımızın temsilcileriyle yaptığımız bu inceleme gezisinde de gördük ki Gaziantep'te zeytincilik sektörü için atılacak çok adım var. Doğru adımlarla Gaziantep'te zeytincilik sektörünün katma değerli ürünler ile hak ettiği noktaya geleceğinden hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

Edremit'teki ziyaretlerde heyet ile yakından ilgilenerek mihmandarlık yapan Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik MYO Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak'a da teşekkür eder Yıldırık, "Başarılı örnekleri yerinde incelememize fırsat tanıyan ve projemizi destekleyen İpekyolu Kalkınma Ajansına ve projemizin tüm süreçlerinde beraber yürüdüğümüz ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) da ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, Gaziantep'te kurulacak kooperatif ve zeytincilik sektörü için yürütülecek çalışmalarda İZTO ve EBSO ile de iş birliği içerisinde olacaklarını ekledi.