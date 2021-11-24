Zihinsel engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor

Gaziantep'te yaşayan zihinsel engelli Hüseyin Günden'den 6 gündür haber alınamıyor.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yaşar Günden, oğlu Hüseyin Günden'den 6 gündür haber alamadıklarını belirterek, oğlunu görenlerin emniyete haber vermesini istedi. Oğlunun zihinsel engelli olduğunu ve daha önce de bir defa kaybolduğunu ifade eden baba, oğlunun bakırcılar çarşısında beraber alışveriş yaparken kaybolduğunu söyledi.

“18 Kasım'dan beri haber alamıyoruz”

Baba Mehmet Yaşar Günden, “Oğlum Hüseyin Günden zihinsel engellidir. 18 Kasım'da bakırcılar çarşısında onunla beraber alışverişe çıktık. Ben battaniye aldığım sırada bir anda oğlum kayboldu. O günden beri haber alamıyoruz. Emniyete durumu bildirdik. Görenler polise haber versin lütfen. Oğlumun üzerinde beyaz kazak, kahverengi yelek ve siyah ayakkabı var” dedi.