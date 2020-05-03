'Zimem' geleneği ile 22 mahallede 240 veresiye defteri satın alındı

Gaziantep'te Osmanlı geleneği olan ‘zimem' yeniden hayata geçirildi. 22 mahallede bakkallara borcu olan vatandaşların hesapları kapatıldı.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 22 mahalleyi dolaşan ekipler hayırseverler tarafından oluşturulan 2 milyon TL'lik bütçe ile bir geleneği yeniden hayata geçirdiler. Valilik ve kaymakamlıklar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarının saha çalışmasıyla 240 veresiye defteri satın alınarak vatandaşların bakkal borçları kapatıldı. Uygulanan projeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, 6 bin Vefa Sosyal Destek Grubu üyesiyle pandeminin başından bu yana hizmet verdiklerini söyledi. Şu ana kadar 312 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Vali Gül, “Bu süreçte bazı vatandaşlarımızın maaşını ayağına götürdük, bazı vatandaşlarımızın bağışlarını kabul ettik bazı vatandaşlara gıda yardımında bulunduk. Özellikle 65 yaş ve üzeri grubundaki vatandaşlarımızın taleplerini yetişmeye çalıştık buna kentteki belediyelerde katkı sundu. Bu süreçte toplamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal yardımlaşma eliyle yaptığı yardım Gaziantep'te 144 bina aileye ulaştı” dedi.

161 bin kişiye biner lira destekte bulunulduğunu ifade eden Gül, “Sokağa çıkma kısıtlamaları başladıktan sonra ilk mağdur olan pazarcı esnafımız olmuştu. Pazarcıların mağduriyetini gidermek için biz de onların ellerinde kalan malları onları satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttık yine sonraki hafta fırıncılarımızın mağduriyetini gidermek için pide fırınlarında kalan ekmekleri sokak hayvanlarına verilmek üzere satın aldık” ifadelerini kullandı.

2 milyon liralık borç silindi

Osmanlı'dan kalan bir gelenek olan Zimem Defteri'nin Gaziantep'te son yıllarda yapılan bir uygulama olduğuna dikkat çeken Gül, bu güzel geleneği iki ilçede belirlenen 22 mahallede hayırseverlerin yarımları ile yapıldığını kaydetti. Seçilen 22 mahallenin ise daha çok göç alan, ihtiyaç sahibinin bulunduğu mahalleler olduğunu belirten Vali Gül, “Bu mahallelerde yaklaşık 250 bin vatandaşımız yaşıyor. Mahallelerdeki 200 bakkalın vatandaşa verdiği borçları ödedik. 22 mahalleden 5 tanesinde borçlarının tamamını ödedik çünkü bu mahallelerde bakkal sayısı azdı. Bu mahallelerimiz ise Aydınlar, Belkıs, Burak, Onat Kutlar ve Taşlıca mahalleleri. Diğerlerinde de belli bir sayıda borçları ödenmiş oldu yani 200 bakkalda yaklaşık 240 civarı defter veresiye defteri satın alınmış olduk. 2 milyon liralık bütçemiz vardı ve bunun tamamını harcamış olduk bunda tamamen hayırseverlerimizin katkısı var yani bu projede herhangi bir kamu kaynağı kullanılmadı" dedi.

Borçlar ödendikten sonra her bakkalın kapısına borçların ödendiğine dair bir afiş asıldığının altını çizen Gül, bir anlamda kontrol mekanizması sağlamaya yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

“Gaziantep'te vaka sayısında düşüş başladı”

Gaziantep'teki korona virüs salgınının son durumundan da bahseden Vali Davut Gül, kentteki istatistiğin Türkiye ortalaması ile eşit yerde olduğunu ve bir düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı. Gül son olarak korona virüs tedavilerinde Gaziantep genelinde iyileşen hasta sayısının 150'nin üzerinde olduğunu belirterek, her gün ortalama 10, 15 ya da 20 civarı hastanın taburcu edildiğini söyledi.