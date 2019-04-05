Ziraat odası üyeleri sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacak

İmzalanan protokol kapsamında Oğuzeli Ziraat Odasına kayıtlı üyeler ve onların birinci derece akrabaları Özel Gaziantep Anka Hastanesinin sağlık hizmetinden indirimli olarak yararlanabilecek.

Gaziantep'in yanı sıra çevre illerin de sağlık ihtiyacına cevap veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetinden herkesin yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği protokolü imzalayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi, Oğuzeli Ziraat Odası ile de protokol imzaladı. Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram tarafından imzalanan protokol ile Oğuzeli Ziraat Odasına kayıtlı üyeler ile onların eş ve çocukları Özel Gaziantep Anka Hastanesinin sunduğu sağlık hizmetinden yüzde 25 indirimli olarak yararlanabilecekler. Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur, “Sağlık ihtiyaçlarının tümüne en iyi şekilde cevap veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi ile anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmzaladığımız sözleşme ile bundan böyle oda üyelerimiz ve onların bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınları Özel Gaziantep Anka Hastanesinin sunduğu kaliteli hizmetten indirimli olarak faydalanabilecekler. Üyelerimizin bu indirimden faydalanmaları için oda kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekiyor” dedi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram ise, “Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kaliteli hizmet sunmaya ve gelişmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz bu hizmetten herkesin yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de kurumsal anlaşmalara önem veriyoruz. Protokolün, her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.